الهيئة الإنجيلية تدعم ١٠٠٠ أسرة من العمالة غير الرسمية للسيدات بمشاركة ١٥ جمعية أهلية

بدأت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مبادرة العمالة غير الرسمية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بمشاركة 15 جمعية أهلية علي مستوي 3 محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) كمرحلة اولي من خلال دعم السيدات في القطاع غير الرسمي.

وتستهدف المبادرة إتاحة فرص عمل آمنة تواجه بها المتغيرات التي بيمر بها المجتمع وتقديم برامج حمائية ووقائية تحفظهم من الإصابة بفيروس كوررنا المستجد من خلال تشكيل لجنة مجتمعية لإدارة الازمة من أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات الشريكة والسيدات أنفسهن لدعم هذه الفئة.

وتتضمن المبادرة دعم 1000 من أسرهم كمرحلة أولي بتوزيع عدد 1000 حقيبة تحوي (مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا من كحول وصابون وقفزات وماسك وكلور على أن يتم دعم فئة السيدات في القطاع غير الرسمي بإتاحة فرص وصولهم للتسجيل على موقع وزارة القوي العمالة من خلال مراكز الموارد الداعمة للسيدات.

ونجحت المبادرة في تسجيل عدد 27475 من السيدات ومن لا يعمل في أسرهم بهدف اتاحة فرص وصولهم إلي المنحة المقدمة من وزارة القوي العاملة من خلال نشر رسائل التوعية للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد أصدر قرارًا بتنفيذ تدخلات سريعة وعاجلة لتوزيع الملابس والطعام بمنطقة الزرايب، نتيجة السيول التي تعرضت لها المنطقة، بجانب دعم صغار المزارعين بالمنيا وبني سويف، بمستلزمات زراعية لأكثر من 250 فدانًا لاسترجاع الحالة الطبيعية لهذه المحاصيل.