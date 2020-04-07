أهالي بهتيم يضعون شروطا للدفن بمقابرهم ..تعرف عليها

علق أهالي بهتيم بشبرا الخيمة لافتة على مقابر المنطقة مدون بها أهالي بهتيم لايمنعون دفن الموتي وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بعد رفض بعض الأهالي دفن ضحية مرض كورونا .





ودون الأهالي على اللافتة مؤكدين أن الدفن بشروط بالنسبة لمقابر الصدقة والجمعية الشرعية حيث طالبوا بضع الجثمان بعد التكفين في كيس حفظ المتوفي، والدفن بشكل عادي في مقابر العائلة، ولا يتم فتح المقبرة إلا بعد 4 أشهر، مطالبين ناقل الجثمان باتباع كل اساليب الوقاية.





وكانت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة قد شهدت واقعة قيام الأهالى بالمنطقة بالتصدى ورفض دفن جثة ربة منزل توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بينهم حيث تم نقل الجثة إلى مقابر العائلة بمحافظة الغربية وتم دفنها فيها.