الكاثوليكية تدعم صحة البحر الأحمر ماديا لمواجهة كورونا

قدم وفد من الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، على رأسهم ، القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، دعمًا ماليًا لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للمساعدة في الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا .

كان في استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية بمديرية الصحة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث تقدم وفد الكنيسة بالشكر للأطباء والذي ذكرهم بأنهم جيش البالطو الأبيض، وكذلك قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، أن الكنيسة تقدر كل مجهودات القطاع الصحي، وتضحياته القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين ومشرفين وإداريين، وجميع العاملين بالجيش الأبيض كما يطلق عليهم، في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أن الكنيسة الكاثوليكية تقدمت بمبلغ مالي لصندوق تحيا مصر، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة .

من جانبه، تقدم الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالشكر لنيافة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر ، على دعمه الكامل لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدة