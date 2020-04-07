AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكاثوليكية تدعم صحة البحر الأحمر ماديا لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:13 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قدم وفد من الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، على رأسهم ، القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، دعمًا ماليًا لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للمساعدة في الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا .

كان في استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية بمديرية الصحة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث تقدم وفد الكنيسة  بالشكر للأطباء والذي ذكرهم بأنهم جيش البالطو الأبيض، وكذلك قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر، أن الكنيسة تقدر كل مجهودات القطاع الصحي، وتضحياته القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين ومشرفين وإداريين، وجميع العاملين بالجيش الأبيض كما يطلق عليهم، في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أن الكنيسة الكاثوليكية تقدمت بمبلغ مالي لصندوق تحيا مصر، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة .

من جانبه، تقدم الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالشكر لنيافة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية طيبة البحر الأحمر ، على دعمه الكامل لقطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجدة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغردقة

غلق صيدليتين مخالفتين.. محافظ البحر الأحمر يطلق حملة لمواجهة محتكري المستلزمات الطبية

ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر

تعرف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالبحر الأحمر

لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر

المحافظ قدم الشكر للطاقم الطبي ..البحر الأحمر تتخذ حزمة إجراءات وقائية

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك.. حقيقة رحيل عواد.. اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري

أبرزها تعليق تنفيذ الأحكام القضائية.. قرارات عاجلة من الملك سلمان بسبب كورونا

الرئيس السيسي يشهد استعدادات القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .. فيديو

شيخ الأزهر: على القادرين وميسوري الحال الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراء الوباء

بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

ماذا يقصد الرئيس بالإجراءات الأكثر حدة؟ صحة البرلمان تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

متشيليش هم الحظر.. خال العيال يحذر من تناول السكر قبل السنة لهذا السبب