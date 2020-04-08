خفض إيجارات المحال التجارية .. مبادرة للرأفة بالمستأجرين في المنيا

خلقت أزمة كورونا مزيدا من المبادرات الإنسانية وأخرجت أروع ما في المصريين وانتشرت بمحافظة المنيا عدد من المبادرات التكافلية ليس فقط للمحتاجين، ولكن لجميع المتضررين من تلك الجائحة العالمية كورونا وما تركته من آثار سلبية على الجميع .





وطرحت مبادرة تحسين سمالوط مبادرة جديدة حملت عنوان المستأجرين.. متضررين وانشئت جروب على وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب المحلات والمستأجرين ليكون نقطة اتصال وتشجيع لمن يستجيب للمبادرة والتي تتضمن إعفاء المستأجر للمحلات التجارية لنصف قيمة الإيجار

وقال رجب عبد العليم عضو مبادرة تحسين سمالوط أن هناك عدد كبير من ملاك المحلات أكثر من ١٣ مالك استجابوا للمبادرة وقاموا بتخفيض قيمة الإيجار للنصف هذا الشهر .





وفي نفس السياق ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، جميع الملاك من أصحاب المحلات والعقارات بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتخفيض قيمة الإيجارات على المستأجرين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، بشكل مؤقت لحين مرور المحنة الراهنة التي تمر بها البلاد، في إطار مساعي الغرفة لتقليل الآثار السلبية علي حركة التجارة، بعد ظهور وباء كورونا المستجد “كوفيد 19“.





كما ناشدت الغرفة جميع المستأجرين وأصحاب الأنشطة التجارية بالتواصل معها لحل أي مشكلات مرتبطة بهذا الشأن.





قال المحاسب أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن غرفة العمليات تتابع يوميًا أسعار السلع الغذائية ومدى توافرها في جميع المراكز، وتتدخل لتذليل أي عقبات قد تواجه التجار.