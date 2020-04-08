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حوادث

قصد القتل .. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:05 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو قصد القتل .

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه و استخلاص هذه النيه مركول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية و كان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا" وواضحا" على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها و قدميها بالحبال و موالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا" من ذلك قتلها فان منى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

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