قصد القتل .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو قصد القتل .





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه و استخلاص هذه النيه مركول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية و كان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا" وواضحا" على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها و قدميها بالحبال و موالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا" من ذلك قتلها فان منى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.