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مش محتاجين البسلة والفول.. الحجر الزراعي يكشف عن المحاصيل المصدرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:32 م
الدكتور احمد العطار،
الدكتور احمد العطار، رئيس الحجر الزراعي
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي أحد أهم الأجهزة الحيوية في الدولة، ولا يجب تقليل قدرة العمل به، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل منتظم على مدار 24 ساعة، ومتواصل أثناء الأسبوع في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية.


وأضاف أحمد العطار، أثناء حواره في برنامج "اليوم"، الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك محطات فحص وتجهيز المنتجات للتصدير ومنها المحطات ومراكز التعبئة ومفارش التصدير، وأيضا المزارع التصديرية، وهذا انعكس على استمرار حركة الصادرات الزراعية بشكل متماسك كما كانت عليه.


وتابع رئيس الحجر الزراعي، أنه في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا تأثرت دول كثيرة في محاصيلها الزراعية، ولكن حتى الآن لم تتأثر المحاصيل الزراعية، فنحن في مأمن، ونسبة التأثير لا تتجاوز 10% في بعض المحاصيل.


وأكد أن الدولة تسابق الزمن لفحص كل الصادرات الزراعية للحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية وترسيخ سمعة الصادرات المصرية في ظل الأزمة التي تواجه العالم كله، لافتا إلى أن الدولة نجحت في فتح مجموعة من الأسواق العالمية الجديدة منها سوق الموالح في البرازيل منذ ثلاثة أيام.


وأشار إلى أن الدولة قامت في تلك الفترة بمنع تصدير البقوليات، وتم استثناء بعض الأصناف من هذا القرار ومنها الفاصولياء والبسلة والفول السوداني؛ لأنها ببذور معينة للتصدير لا يمكن الاستفادة منها في السوق المحلي فمن الأفضل تصديرها.


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