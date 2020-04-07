رسالة مهمة من حسام عاشور للجماهير.. ماذا قال

طالب حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المواطنين بالبقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أنه في الوقت الحالي مستمر في التواجد بالمنزل تماشياََ مع قرارات الحكومة لعدم انتشار الفيروس.





وتابع عاشور، الكل يعمل كحزمة واحدة، والحكومة والجيش والشرطة والمختصين يعملون بجهد كبير لكي لا نصبح مثل البلاد التي انتشر خلالها الفيروس.



