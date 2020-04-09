مايكون بيريرا: مدرب الزمالك السابق هو أبي الروحي

رفض مدافع فريق نادي النصر السعودي مايكون بيريرا الوصف المنتشر في الوقت الحالي الذي يصف مدربه الحالي روي فيتوريا بأنه الأب الروحي بالنسبة له أو حتى أنه الأفضل في البرتغال في الوقت الحالي.









وأضاف بيريرا في تصريحات صحفية لـ"جلوبو سبورت" أن أفضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته الكروية هو مدرب نادي الزمالك السابق جوسفالدو فيريرا، حيث إنه ساهم في تطويره بشكل كبير على المستوى الفني بل والشخصي خلال فترة لعبه لنادي بورتو البرتغالي الذي تعاقد معه من نادي كروزيرو بناء على طلب من فيريرا.









وعن عدم نجاح فيريرا في البرازيل مع سانتوس علل نجم نادي النصر ذلك بأن الأجواء في أوروبا تختلف تمامًا عن البرازيل ، وأن الكل يتوقع أن يحقق ما حققه خيسوس بشكل سريع مع فلامنجو وهو من الصعب تكراره حاليًا.









وتابع أن خورخي جيسوس مدرب الهلال السابق هو ملك التكتيكات ويستطيع أن يتكيف مع أي بيئة يدرب فيها .









وأختتم تصريحاته أن المنافسة بين الهلال والنصر، بدأت منذ القدم، إلا أنها وصلت لأعلى درجتها في العامين الأخيرين، بعد الدعم الهائل من القيادة الرشيدة، والقائمين عن الرياضة في المملكة.



