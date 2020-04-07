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فن

البحر الأحمر السينمائي يوجه دعما خاصا لمتضررى كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:00 م
البحر الأحمر السينمائي
البحر الأحمر السينمائي
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محمد نبيـل

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن توجيه صندوق الدعم الاجتماعي لدعم صناع الأفلام المحلّيين المتضررين من الإجراءات الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

يستهدف الصندوق تقديم الدعم المالي المباشر لأي من العاملين في صناعة السينما المحليّة بالمملكة، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على إستيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.


وتصل سعة الصندوق من الدعم إلى 200 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 5000 ريال للشخص الواحد.


وتبدأ المبادرة من يوم الثلاثاء وحتى نفاذ المبالغ المخصصة للصندوق، مع ملاحظة إنه في حال استمرار أمد الأزمة الحالية، يحتمل تمديد فترة الدعم بناءً على ذلك.


أما فيما يتعلق بآلية التقديم على صندوق الدعم الاجتماعي فيتم التقديم على صندوق الدعم المالي عن طريق تعبئة نموذج صندوق الدعم الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني، وبعد أن يتم التحقق من استيفاء جميع المعايير والتحقق من أهلية مقدم الطلب سيتواصل الفريق خلال 48 ساعة من زمن تقديم الطلب مع مقدم الطلب لاستكمال الإجراءات اللازمة مع ملاحظة أنه يتم التعامل مع كامل الطلبات بسرّية تامة، تحفظ كامل الخصوصية.

ويتم التقديم للمبادرة عبر الموقع الإلكتروني؛ وذلك لضمان سلامة وصحة المتقدمين، وفي حال وجود المزيد من الاستفسارات يمكن التواصل مع صناع الصندوق عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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