برلمانية تثمن دعوة رئيس مجلس النواب للتبرع لصندوق تحيا مصر

ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور علي عبد العال لأعضاء البرلمان للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





وأكدت "الكسان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها خطوة إيجابية من الدكتور علي عبد العال لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه بمجرد ما قام الدكتور علي عبد العال بإطلاق الدعوة بادر أعضاء مجلس النواب بتأييدها قلبًا وقالبًا للوقوف بجوار الدولة المصرية ضد هذ الفيروس اللعين.





وتابعت النائبة حديثها:" أن المبادرة كانت اختيارية وليست اجبارية ولكن مع ذلك كان هناك استجابة كبيرة وكلنا جنود في خدمة البلد ولابد ان نبرهن على ارض الواقع".





وكان ذلك بعد أن وجه الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالامس الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





ولقد كانت استجابة السادة النواب سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين ، وكل ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.





وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام إنه إزاء ما تقدم فقد تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعًا من مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يتم خصمها من مكافآت السادة النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.





ويعبر مجلس النواب في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.





كما لا يفوت المجلس الإشادة بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي احسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.





ويؤمن مجلس النواب بأن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو افضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.





حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.