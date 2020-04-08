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أخبار البلد

بعد تعافيه من فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد العالمى للصحة النفسية يحكي تجربته مع العلاج في مستشفى 15 مايو.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:42 ص
الدكتور ناصر لوزة،
الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية
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محمد بدران
كشف الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وأحد المتعافين من فيروس كورونا، عن تفاصيل تعافيه من الفيروس "، قائلًا: "قضيت أسبوعين في أحد مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة والسكان في مدينة 15 مايو، وأنا على مدار الـ 40 سنة التي قضيتها في مهنة الطب لم أكن أتخيل أني ألاقي لا في مصر أو أي دولة في العالم خدمة زي اللي أنا شوفتها ".

وأضاف "ناصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكيم في بيتك" على فضائية "سي بي سي" أمس الثلاثاء، أن النظام الطبي في المستشفى يسير على البروتوكولات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

واوضح: "كنت اما بحتاج حاجة في نص الليل  بلاقيها جنبي في دقائق والممرضات بهم طيبة وتفاني في العمل وبيقعدوا بالأسبوعين والثلاثة في المستشفى مش بيشوفوا ولادهم ومع ذلك لم أجد أي شكوى من أي شخص، وهو شيء يدينا أمل في أولادنا وفي الخدمات اللي شوفناها دي".

وأكد: "تعافيت نهائيًا من فيروس كورونا، وأنا ندمان إني مروحتش المستشفى بدري، لأني كنت متردد عشان أروح، ولكن لو حد قريب مني اتعرض لأي حاجه زي كده هقوله روح على طول بدون تردد، وأنا تعافيت ورجعت للمجتمع وهقدر أرجع شغلي على الأسبوع القادم".


واختتم حديثه، قائلًا: "دا مرض وفيروس ومش عيب أني اتعالج أو أتعرض لمرض، الخدمة موجودة ومميزة، ايه اللي يخليني أقعد في بيتي وأخبي، نصيحتي للناس اللي شاكك أنه تعبان يروح الحميات والمعامل المركزية عشان يتعالج والكل يبقى أصحاء بجد".


https://www.facebook.com/watch/?v=235428970841991
بعد تعافيه من فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد العالمى للصحة النفسية يحكي تجربته مع العلاج في مستشفى 15 مايو.. فيديو
بعد تعافيه من فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد العالمى للصحة النفسية يحكي تجربته مع العلاج في مستشفى 15 مايو.. فيديو
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