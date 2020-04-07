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أصل الحكاية

أبرزها تعليق تنفيذ الأحكام القضائية.. قرارات عاجلة من الملك سلمان بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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عبدالله قدري
قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمَّن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وذلك بسبب فيروس كورونا.


وشملت قرارات الملك سلمان، تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًّا بشكل فوري، وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًّا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

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