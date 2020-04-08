برلماني: تضامن مصر مع إيطاليا يؤكد حرصها على المساعدة

أشاد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تمثلت في قيام وزارة الصحة بزيارة الصين في الاونة الاخيرة لتقديم المساعدات الطبية لهم فضلا عن زيارتها الآن ايطاليا برفقة وفد من القوات المسلحة، لتسليم شحنة من المساعدات الطبية على متن طائرة النقل العسكري.





وقال "حسب الله" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تقوم بخطوات قوية لدعم العلاقات بينها وبين الدول الأخرى إضافة الي تقديم المساندة الي الدول التى تشهد ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتًا الى إن ذهاب وزيرة الصحة الى إيطاليا برهن ذلك علي أرض الواقع.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الى أن تضامن مصر مع الشعب الايطالى يأتي ضمن دور مصر العظيم في تقديم المساندة لجميع الدول التى تحتاج اليها في ظل وجود فيروس كورونا.



