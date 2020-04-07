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راتب 3 أشهر.. مجلس النواب يتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:17 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، دعا النواب للتبرع برواتبهم لمدة ٣ أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر" للمساعدة في أزمة انتشار كورونا.

وأضاف النائب سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن معظم نواب المجلس يقومون بدور كبير في دوائرهم، ويقدمون مساعدات كبيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وتابع وكيل مجلس النواب، أن النواب يشاركون في توصيل الخدمة الاجتماعية سواء مع المجتمع المدني أو مساهمة النواب شخصيا هم وذووهم في توفير شنط أو كراتين أو مستلزمات غذائية للمحتاجين.


وأوضح النائب سليمان وهدان، أن هناك تواصلا كبيرا بين النواب والأهالي في الدوائر ومع المسؤولين المعنيين بهذه القضية.


وأشار إلي أن المبلغ المتبرع به لصندوق "تحيا مصر" لم يكن كبيرا ولكن دور النواب يكون كبيرا جدا في مواجهة هذا الوباء.


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