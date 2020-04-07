شاهد.. إبراهيم سعيد يشعل أزمة بين عصام الحضري ومدرب منتخب مصر السابق





وهاجم عبدالفتاح ، الحضري عبر قناة أون تايم أمس ، بأن تصرفاته غير احترافية ، وأن الحضري اعتزل بين شوطي مباراة تشيلي الودية، وترك المعركة وذهب ليعتزل ، مشددا على أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أفضل منه ، وأن الحضري لاعب يفضل نفسه على أي شيء آخر وما كان يقوم به مع المنتخب أمر غير أخلاقي .





ونشر إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق ، عبر صفحته الرسمية ، "تويتر" ، كلم.. في حد بيسأل عليك.. بصراحة عيب منه إنه يتكلم عنك كده .





وتابع لا.. الحضري مش بيسكت.. خصوصا إنه مش بيحبه أصلا، وعندهم مشاكل مع بعض أصلا، إوعى تسكت يا حضري. وجاء رد عصام الحضري عليه ، "إيه رأيك؟"، ليرد ابراهيم سعيد قائلا "دايما عند ثقتي فيك".



هاجم زكي عبدالفتاح مدرب حراس منتخب مصر السابق ومدرب لوس أنجلوس الحالي عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة .