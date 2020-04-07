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أنا بخير.. فريدة عثمان تكشف كواليس عودتها من أمريكا حتى الحجر الصحي بمرسى علم.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:11 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
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هاني حسين
قالت فريدة عثمان بطلة منتخب مصر للسباحة، إنها كانت متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا للتدريب استعدادا لأولمبياد طوكيو وبعد تأجيلها قررت العودة إلى مصر.


وأضافت فريدة عثمان، في مداخلة هاتفية في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، "كنت أرغب في التواجد في بلدي مصر".


وتابعت فريدة عثمان، "بعد غلق المطارات وتواصلنا مع وزير الشباب والرياضة والقنصلية في أمريكا ووجدنا طائرة عائدة إلى مصر يوم 2 أبريل وقررنا العودة فيها".


وأكملت فريدة عثمان "متواجدة في الحجر الصحي في احد فنادق مرسى علم لمدة أسبوعين وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لنا جميعا"، مضيفة "فرحانة بما تقوم به مصر لإعادة أبنائنا في الخارج".

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