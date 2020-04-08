أخبار البلد | السيسي يوجه رسائل للمصريين لمواجهة كورونا.. والبنك المركزي يسحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تقديم العون للدول الشقيقة الهدف منه تقديم التضامن مع تلك الدول في ظل محنة انتشار فيروس كورونا.









قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس ۲۰۲۰ باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.









عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.









أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.









أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بخصوص وسائل تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الاعدادي بجميع مدارس الجمهورية (رسمي – خاص – دولي )، وبما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.









قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحمل مجموعة من رسائل طمأنة للشعب والتى منها، إنه تم تعقيم كافة الحضور بالإضافة إلى ارتداء الكمامة.









نشر موقع "مدى مصر" أمس الاثنين بيان تكذب لما نشره موقع صدى البلد وبعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصابة رئيسة تحرير موقع مدى مصر بفيروس كورونا.







