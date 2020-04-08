برلمانية: مساهمة مجلس النواب 20 مليون جنيه جزء بسيط من حق مصر علينا

ثمنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الدكتور علي عبد العال لاعضاء البرلمان للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





وقال "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مجلس النواب يرأسه رجل وطني ويعرف معنى المساهمة والمشاركة في الأزمات والصعاب، وذلك قام بهذه الدعوة العظيمة التي نالت اعجاب الملايين ولقيت ترحيباً كبيراً من جانب أعضاء مجلس النواب للتبرع لصندوق تحيا مصر.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الي ان مساهمة مجلس النواب بـ 20 مليون جنيه يعتبر جزءًا بسيطًا من حقوق مصر على أعضاء مجلس النواب مهما نعطيها لن نقدر على رد جزء من حقها علينا.





وكان ذلك بعد أن وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالأمس الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





ولقد كانت استجابة السادة النواب سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلاً عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين ، وكل ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.





وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام أنه إزاء ما تقدم فقد تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعًا من مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يتم خصمها من مكافآت السادة النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.



