عمرو فتوح: حزمة القرارات الرئاسية تعبر عن وقوف الدولة في ظهر الصناع والمستثمرين

أكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن جميع القرارات التي صدرت بداية من الأزمة وحتي الآن تعكس أن الدولة تقف في ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ علي العمالة الوطنية.





وأضاف «فتوح»، تعكس حزمة القرارات الرئاسية قدرة الرئيس السيسي علي إدارة الأزمة والسيطرة علي تباعتها وأنه لدينا بالفعل رجل دولة وحكومة تدير الأزمات باحترافية شديدة.





وأشار إلى أن حزمة القرارات حاسمة وفي توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم وأن الدولة تقف في ظهر الصناعة والاقتصاد.





وأضاف: «أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التي صدرت تلبي مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين».





وقال «فتوح»: « رسالتي للرئيس السيسي ان رأسمالنا كصناع ليس فلوس وانما العمال والمهندسين وخطوط الإنتاج واننا مع إجراءات الرئيس وتعليمات الدولة قلب وقالبا».





أضاف، «نحن كقطاع خاص ورجال صناع ملتزمون في الحفاظ علي العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة».





وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند كافة قرارات الدولة وجهودها في احتواء الأزمة والعبور بمصر إلى بر الأمان.