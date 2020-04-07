هيئة الكتاب والقومي للمسرح يصدران العدد السابع من مجلة المسرح

صدر مؤخرا العدد السابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،والذي بدأ طرحه بمنافذ توزيع أخبار اليوم.





في العدد الجديد تقدم الدكتورة نبيلة حسن دراسة حول تقنية مايزنر لفن التمثيل،ويرد الدكتور سيد علي إسماعيل؛ على مقال الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني؛ المنشور في العدد الماضي؛ تحت عنوان “ثقافة النخبة في مواجهة فنون الحرافيش”،وتكتب ناهد راحيل عن مقروئية النص المسرحي وموجهات العرض،ودراسة نقدية حول نجاح”بخيل موليير”شارك فيها الدكتور عمرو دوارة والدكتورة وفاء كمالو وأبطال

مسرحية”البخيل” ،ودراسة نقدية حول مسرحية”سيرة حب”شارك فيها محمود معروف وفوزي إبراهيم وعبلة الرويني ومخرج ومؤلف وأبطال المسرحية.





ويكتب حسن مختار تحقيقا بالصور عن آخر مقتنيات انضمت لتراث الفنانين في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية”مقتنيات الفنانة الكبيرة زوزو نبيل” قدمتها حفيدتها السيدة هالة منصور،وملف عن الراحل لينين الرملى يضم آخر حواراته أعدته الباحثة شيماء توفيق التي كانت تعد دراسة علمية عن الخطاب السياسي في مسرحه والتقت به عدة مرات قبل رحيله.





ومن ذاكرة المسرح كتب سمير حنفي عن معالجة حادثة ريا وسكينة بين ما كتبه بديع خيري لنجيب الريحاني وما كتبه بهجت قمر لفرقة المتحدين، ودراسة للدكتور عمرو دوارة حول ماقدمه الهواة للمسرح خلال 150 عاما.





وكتب الدكتور رضا عطية عن سياقات النص المسرحي واستراتيجية القراءة ،ودراسة للدكتورة وفاء كمالو تحت عنوان موسوعة المسرح المصري وعبقرية التوثيق،وترجمة لنص مسرحية”الدولار”بقلم محمد عبد السلام،وحوار لأمنية طلعت مع انتصار عبد الفتاح تحت عنوان “البوليفونية تتوافق مع مزاجي الفني”،ومتابعات نقدية لعروض”أفراح القبة”لمجدي الحمزاوي ومنار خالد،و”فطائر التفاح”لنورالهدى عبد المنعم ،ومسرحية”حب رايح جاي”لأحمد الشريف.





إلى جانب تقارير عن مهرجان المونودراما ومهرجان دبا الحصن والمسرح فى الأسكندرية ومهرجان إبداع وعودة الريبرتوار للمسرح القومي.