إكرامي يكشف لأول مرة سبب اعتزال "شوبير" كرة القدم.. فيديو

كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، كواليس اعتزال أحمد شوبير كرة القدم بعد تعرضه للإصابة.





وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten" إن أحمد شوبير تعرض لإصابة قوية فى الكتف ووصل لمرحلة صعبة بسبب هذه الإصابة حيث ابتعد عن مستواه كثيرًا".





وأضاف: "حاولت مع شوبير كثيرًا ولكن دون جدوى، وفى النهاية هو من اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".





واعتزل أحمد شوبير كرة القدم، واتجه للتعليق على مباريات كرة القدم ويعد حاليًا من أبرز المعلقين الرياضيين على كرة القدم والبرامج الرياضية.



