مستقبل وطن بأسيوط يتبرع بـ 4 أجهزة لتوليد الأكسجين لمستشفيات العزل الصحي بالمحافظة

في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، من أجل مصر والمصريين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





قامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، بإشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتنسيق مع أمانة المرأة المركزية بالحزب، بالتبرع بأربع أجهزة توليد أكسجين لأجهزة التنفس الصناعي، بتقديمهم إلى مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لتوزيعهما علي مستشفيات العزل الصحي بالمحافظة.





وقامت الدكتورة عبير مراد عضو أمانة المرأة المركزية، والمشرفة على أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف، بتسليم الأجهزة للدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وذلك في حضور الدكتور علي مهران، وحسام خليل عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بأسيوط، وعددا من أمناء أمانات الحزب النوعية بأسيوط، يونس درويش أمين الإعلام، هند جوزيف أمينة العلاقات العامة، نيفين أيمن أمينة شؤون السياحة والآثار، لولا عطا أمينة شؤون الهيئات الاستشارية.





من جانبه، ثمن الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مبادرة حزب مستقبل وطن، بتقديم أجهزة توليد الأكسجين، قائلا أشكر جهود الحزب في أسيوط، بتقديم المساعدات العينية لخدمة أهالي المحافظة، ووقوفه الدائم معهم في كل الأزمات، مشيرا، لأهمية مثل هذه الأجهزة في ذلك التوقيت، والذي يحتم علي الجميع التكاتف مع الدولة، لمواجهة هذا الوباء.





بينما من جانبها، قالت الدكتورة عبير مراد، عضو أمانة المرأة المركزية، نحن مستعدون لتقديم يد العون، من خلال أمانة الحزب بالمحافظة، بكل ما يدعم جهود الدولة، في مواجهة الفيروس، موضحة، إن الدولة قدمت الكثير، ويجب علي أهل أسيوط التكاتف والتلاحم لخدمة الوطن ومساعدة الفقراء.





وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.



