أبرز فيديوهات التوك شو..أحمد موسى: أبو العينين لم يخفض رواتب عمال المصانع والشركات..ووزير الإعلام يكشف عن حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر..والزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:01 ص
القنوات الفضائية
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد أبرزها فيما يلي:
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئولي أن الدولة عملت على دعم القطاع الخاص والدعم مشروط ودعم السياحة لسبب رئيسي وهو الحفاظ على جميع العمالة الموجودة مع دعم لعمال الصناعة.
أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ناقشت بعض الجوانب الهامة من خلال الوزارات المعنية بمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة، مجلس المحافظين لاتخاذ قرار بذلك.
وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن زيادة الحظر غير مطلوبة خلال الوقت الحالي مشيرا أنه على الأغلب سيستمر الحظر كما هو دون اي زيادة.
كشف القصير، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى،
مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراب موسم حصاد محصول القمح، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 3 ملايين و400 ألف فدان، وتنتج تسعة مليون طن.
وقال صلاح، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان
، مقدم برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يتم رصد المنطقة التي بها أعداد كبيرة من الإصابات، ويتم التبليغ عنها بوجود إصابة بكورونا سريعًا.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية
، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية سيتم تنفيذها، وفيما يتعلق بقرار دعم المصدرين، أكد أنه أصدر التعليمات بصرف الأموال من صندوق دعم الصادرات.
وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "سيصدر قرار مجلس الوزراء بكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي، وسيتم تفعيل تلك القرارات الاقتصادية بداية من يوم الخميس المقبل".
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي
، تعليقا على إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد من غير المنتظمين في سداد قروضهم مع البنوك، إنه تم إلغاء الحظر على الأفراد والشركات التي لم تلتزم بسداد قروضها مع البنوك.
وأضاف جمال نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك حظر مطلق على الأفراد والشركات المتعثرة، بحيث إنها لا تستطيع التعامل مع أي بنك لحين سداد مديونيات القروض.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، معقبًا على أزمة فيروس كورونا: "الحمد لله إن ربنا كرمنا بقرارات الإصلاح الاقتصادي، والأزمة جاءت والدولة واقفة على قدميها، في ظل دول أخرى جاءت الأزمة كارثة ليها".
تابع الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن الدولة ألزمت رجال الاعمال واصحاب الشركات عدم الاستغناء عن العمال شرط للاستفادة بأي من هذه التيسيرات الداعمة للقطاعات المتضررة، معلقًا: " إحنا كمان هنقف مع العمالة".
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قالت الدكتورة هالة بدوي استشاري مكافحة العدوي بمعهد تيودور بلهارس، إن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ نتيجة الكحة أو العطس.
وأضافت الدكتورة هالة بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن فيروس كورونا ينتقل من خلال وجود الفيروس على الأسطح عند ملامستها وبعدها لمس العين أو الأنف يتسبب في الإصابة بكورونا.
استقبل الإعلامى تامر أمين، الفنانة ريم البارودى بحالة من التوعد
وقال تامر لـ ريم خلال استضافتها : " أخيرا جيتى تحت ايدي ياريم".
وأضاف الإعلامى تامر أمين، خلال تقديمه برنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" أن، ريم البارودى ظلت لفترات طويلة تتهرب من الحوار معى حتى حددت ميعاد وجاءت.
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال، وجه اليوم خطابا إلى جميع النواب يؤكد فيه متابعته لما يقومون يبذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف متحدث مجلس النواب، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس مجلس النواب
طالب النواب بالتبرع براتبهم الشهرى الذى يقدر بـ 5 آلاف جنيه على مدار 3 أشهر القادمة.