أبرز فيديوهات التوك شو..أحمد موسى: أبو العينين لم يخفض رواتب عمال المصانع والشركات..ووزير الإعلام يكشف عن حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر..والزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين

وأضاف جمال نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك حظر مطلق على الأفراد والشركات المتعثرة، بحيث إنها لا تستطيع التعامل مع أي بنك لحين سداد مديونيات القروض.

الاقتصادية بداية من يوم الخميس المقبل".

وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "

وأضاف محمد معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، " سيصدر قرار مجلس الوزراء بكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي، وسيتم تفعيل تلك القرارات الاقتصادية بداية من يوم الخميس المقبل".

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، معقبًا على أزمة فيروس كورونا: "الحمد لله إن ربنا كرمنا بقرارات الإصلاح الاقتصادي، والأزمة جاءت والدولة واقفة على قدميها، في ظل دول أخرى جاءت الأزمة كارثة ليها".





تابع الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن الدولة ألزمت رجال الاعمال واصحاب الشركات عدم الاستغناء عن العمال شرط للاستفادة بأي من هذه التيسيرات الداعمة للقطاعات المتضررة، معلقًا: " إحنا كمان هنقف مع العمالة".





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قالت الدكتورة هالة بدوي استشاري مكافحة العدوي بمعهد تيودور بلهارس، إن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ نتيجة الكحة أو العطس.

وأضافت الدكتورة هالة بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن فيروس كورونا ينتقل من خلال وجود الفيروس على الأسطح عند ملامستها وبعدها لمس العين أو الأنف يتسبب في الإصابة بكورونا.







