الحكومة تنفذ تكليفات الرئيس بدعم العمالة غير المنظمة.. خبراء ومصنعون يؤكدون: الموظفون رأسمالنا البشري وسنعمل على تجاوز الأزمة بالإنتاج

خبير اقتصادي: الدولة تدعم بقوة العمالة غير المنتظمة والصناعات الطبية تحتاج للتوظيف

عمرو فتوح:حزمة القرارات الرئاسية تعبر عن وقوف الدولة في ظهر الصناع والمستثمرين

المالية : تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من كورونا دخلت حيز التنفيذ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.

وأضاف الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف الوزير أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل، وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.

أوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتًا إلى أنه يجرى أيضًا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه فى ظل الظروف الحالية.

وأكد أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير باحدي شركات أسواق المال العالمية؛ أن الحكومة تقوم باجراءات محمود لمواجهة فيروس كورونا المستجد لتقليل الضغط علي المواطنين و الجهاز الحكومي من الآثار الاقتصادية و الإجتماعية جراء انتشار ذلك الوباء العالمي.

قال " معطي" لـ"صدي البلد" إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الخاص وخصوصا انشطة التصدير و السياحة، هي في جوهرها دعما للعمالة غير المنتظمة،إذ تستهدف من القطاعات الانتاجية بالدولة بمواصلة العمل والانتاج ومنع اهدار حقوق العمالة لديها مادامت الدولة تتدخل بوضع اجراءات حمائية للمستثمرين والقطاع الصناعي و السياحي في مصر باعتباره التزام لمواجهة ذلك الوباء.

أضاف "معطي" أن التركيز الأكبر من القطاع الخاص لدعم العمالة غير المنتظمة خصوصا بمصانع الصناعات الدوائية والطبية والأغذية، خصوصا وأن تلك القطاعات تستقبل وظائف كبيرة إذ أن تلك القطاعات تواجه ضغطا وطلبا أكثر في ظل الأزمة.

طالب " معطي" بأن يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية بالتركيز علي منح دورات تدريبية أون لاين للعمالة التي اضطرتها الظروف للمكوث في المنزل لإثقال مواهبها وقدراتها وهو ما يعزز العودة مرة اخري وبشكل متسارع للانتاج حتي لا يتسبب ذلك في حدوث أزمة اقتصادية ومواكبة التطورات الراهنة.

أشار " معطي" إلي ضرورة ان يتم توسيع مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد من خلال منح معاش بـ500 جنيه بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية؛ بحيث تشمل تلك المبادرة جمعيات ومؤسسات اقليمية و محلية وعالمية حتي تتمكن الدولة في زيادة الدعم الموجه للفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

وأكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن جميع القرارات التي صدرت بداية من الأزمة وحتي الآن تعكس أن الدولة تقف في ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ علي العمالة الوطنية.

واضاف «فتوح»، تعكس حزمة القرارات الرئاسية قدرة الرئيس السيسي علي إدارة الأزمة والسيطرة علي تباعتها وأنه لدينا بالفعل رجل دولة وحكومة تدير الأزمات باحترافية شديدة.

وأشار أن حزمة القرارات حاسمة وفي توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم وان الدولة تقف في ظهر الصناعة والاقتصاد.

واضاف: «أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التي صدرت تلبي مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين».

وقال «فتوح»: « رسالتي للرئيس السيسي ان رأسمالنا كصناع ليس فلوس وانما العمال والمهندسين وخطوط الانتاج واننا مع إجراءات الرئيس وتعليمات الدولة قلب وقالبا».

أضاف، «نحن كقطاع خاص ورجال صناع ملتزمون في الحفاظ علي العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة».

واكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند كافة قرارات الدولة وجهودها في احتواء الأزمة والعبور بمصر الي بر الأمان.

وشدد «فتوح» أن الدولة المصرية أفرزت كافة جهود مؤسساتها للتعامل مع الأزمة وبالتوازي يستلزم الأمر تحركات غير نمطية من العاملين في قطاعات السياحة والصناعة والتجار لنكون مع الدولة علي مستوي الحدث ،وان تعمل كافة القطاعات الرئيسية وعالية المخاطر في تناغم مع بعضها لاستيعاب العمالة الوافدة أو تلك التي قد تتأثر قطاعيا بسبب عدم قدرة بعض الشركات أو القطاعات للعمل في ظل الظروف الحالية.ي