AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على تفاصيل المشاركة في مسودة تغير المناخ 2021

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:01 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة ، الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

واجريت المراجعة من  2مارس  إلى  26 إبريل2020 ، بينما ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.

ويتم غلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى فى 19 ابريل 2020

ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية




للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected] 

يرجى مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن منح مقدمة من المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

البحث العلمي تبدأ ورشة حق المؤلف والحقوق المجاورة.. الأربعاء

فتح باب التقدم لترشيح الخبراء المقدمين من IPCC الحكومية الدولية لتغير المناخ

تفاصيل برنامج المنح البحثية التعاونية (CRP) من المركز الدولي للهندسة الوراثية

«البحث العلمي» تفتح باب ترشيح أسماء خبراء ومراجعين المقدم من IPCC الهيئة الحكومية الدولية

البحث العلمي تعلن فتح باب الترشيح للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

ترشيحاتنا

أول علامة.. حمامك يرشدك إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا .. اعرف التفاصيل

الصحة تطلق تطبيقاً جديداً للإبلاغ عن إصابات كورونا والمخالطين

المخابرات الإسرائيلية تستغل فيروس كورونا للتوغل في أفريقيا.. تفاصيل

مارسيليا الفرنسي يوجه لطمة للأهلي المصري.. فيديو

3 بشريات نبوية في ليلة النصف من شعبان.. تعرف عليها

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا