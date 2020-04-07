أخبار الرياضة السعودية.. حارس النصر يخضع لعملية جراحية.. مايكون بيريرا: تعرضت للتهديد بالقتل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة والتي تخص الرياضة السعودية .









أكد البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزفالديو فيريرا، المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي، ونادي الزمالك السابق، هو أفضل من دربه في مسيرته المهنية.













أكد البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى تهديدات بالقتل، عندما كان يلعب لصفوف ناديه القديم ساوباولو.













أكد نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، خضوع حارس مرماه، الأسترالي براد جونز، لعملية جراحية ناجحة على مستوى أصابع اليد.







