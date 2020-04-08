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توك شو

المنشد محمود هلال يبهر الجميع بصوته في ليلة النصف من شعبان.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:02 ص
المنشد محمود هلال
المنشد محمود هلال
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البهي عمرو
احتفت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على قناة أون اى، بليلة النصف من شعبان، في لقاء خاص مع المنشد الدينى محمود هلال. 

وأبهر المنشد الدينى محمود هلال، الجميع خلال الحلقة، وقام بإنشاد ناجاك قلبي، و"سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه".

وأوضح أن الإنشاد ينقسم للتواشيح الدينية والابتهال الدينى، والأغنية الدينية، مشيرًا إلى أن التواشيح الدينية من أصعب ما الالوان في المزيكا عمومًا، وهو ما تربى عليه محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم.

ويحتفل المسلمون اليوم بليلة النصف من شعبان،  وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي، وتعود أهمية تلك الليلة  لدى أغلب أهل الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة - بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء.
 

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