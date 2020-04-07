شاهد.. الشعار الجديد لمرسيدس بعد التعديل

أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية التباعد الاجتماعى فى الفترة الحالية؛ وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا حيث يتزايد أعداد المصابين يومًا بعد يوم.





ومن هنا قررت العلامات التجارية العالمية الكبرى أن تشارك فى الترويج لحملة " التباعد الاجتماعى"، وشركة مرسيدس من ضمن هؤلاء الشركات حيث قامت الشركة بتوفير نسخة مطورة من شعارها على قناتها الرسمية العالمية على الفيسبوك





وذلك بعد إصدار فولكس فاجن وأودي مقاطع فيديو عاطفية على الصفحة الرسمية للتضامن مع الحملة.





ونشرت مرسيدس صورا للتصميم الجديد لشعار الشركة وكانت نجمة مرسيدس منفصلة عن الدائرة المحيطة بها على عكس الوضع الأصلي تعبيرًا عن الأزمة الحالية العالمية.



