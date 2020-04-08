بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد جلسة متقلبة





أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة، صعدت خلالها بدعم من علامات أولية على أن تفشي فيروس كورونا في بعض أكبر بؤره في الولايات المتحدة ربما أنه يستقر لكن هبوط أسعار النفط كان له تأثير سلبي في المراحل الأخيرة من الجلسة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 26.13 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 22653.86 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقطة، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 2659.41 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 25.98 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 7887.26 نقطة.