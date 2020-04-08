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أخبار البلد

السبب كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي يشكر مصر بهذه الطريقة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:28 ص
أهضا السفارة الأمريكية
أهضا السفارة الأمريكية خلال توديع مواطنين أمريكين بالمطار
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محمد وديع

توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالشكر لنظيره المصري سامح شكري، على ما قامت به شركة مصر للطيران من تسيير رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم وكذلك تحديد رحلات أخرى وفق ما يتم الاتفاق عليه.


جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء،  بين الوزيرين بومبيو وشكري، حيث ناقشا القضايا الإقليمية وشددا على أهمية التعاون خلال جائحة COVID-19. 


وأشاد بومبيو بما ذكرته ممرضة مصرية حول فضل منحة حصلت عليها من الوكالة الأمريكية ساعدتها في أن تساهم في شفاء حالات كورونا في مصر، مؤكدا  أن الاستثمارات الأمريكية طويلة الأجل تجنى أرباحها الآن في الأوقات الصعبة، فالممرشة المصرية تخرجت من منحة دراسية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2019 وتعالج الآن مرضى COVID في ذلك البلد. والتي قالت: "تعليمي وتدريب القيادة من خلال برنامج المنح الدراسية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعدني لهذه اللحظة".


 وخلال الاتصال تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ أن الوزيريّن "شكري" و"بومبيو" تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلًا عن مسار التطورات على الساحة الاقليمية.
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