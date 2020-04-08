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مرأة

جسمك مليئ بالسموم .. حيلة سريعة تخلصك منها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:01 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
وصفة طبيعية تساعدك على تنظيف الرحم والتخلص من التقلصات الرحمية بمكونات طبيعية من مطبخك إليك مكوناتها وطريقة تطبيقه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى 

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المكونات
ملعقة حب رشاد مطحون كبيرة
ملعقة قرفة كبيرة
ملعقة نت الجنزبيل
ملعقة من بابونج
ملعقة من الكراويه

طريقة التحضير والاستخدام

فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها  لدقائق على النار ثم قومى بتصفيتها وتناولى كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم  طوال أيام الدورة الشهرية ..يعمل تلك المشروب على تنظيف الرحم والتخلص من تقلصات الدورة الشهرية والتخلص من سموم الجسم
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