وزير الصحة التونسي يبكي على الهواء بسبب كورونا.. فيديو

فقد وزير الصحة التونسية السيطرة على مشاعره خلال مؤتمر صحفي له بشأن تطورات فيروس كورونا.





وفي مقاطع بثها التلفزيون التونسي، ظهر الوزير عبد اللطيف المكي وقد غلبته الدموع أثناء حديثه عن مدى خطورة فيروس كورونا وخطورة عدم احترام الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة انتشار الفيروس مثل لحجر الصحي وحظر التجول.





وقال المكي إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ورغم ضعف الإمكانيات، قد تنتهي إلى كوارث بشرية.





وأضاف أن هذه الدموع هي دموع القوة وليس الضعف، مؤكدا أن جميع أجهزة تعمل حتى آخر رمق في مواجهة كورونا.





وأكد أن الاستهتار وعدم احترام الإجراءات الوقائية قد يكونان سببا في فقدان أقارب وأحباء كان يمكن حمايتهم لو احترمت التوصيات.





وشدد على ضرورة الانضباط خلال الأسبوعين القادمين نظر لكونهما على قدر كبير من الأهمية للسيطرة على تفشي الفيروس القاتل.





وسجلت تونس 623 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، و23 حالة وفاة.