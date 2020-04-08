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توك شو

إحنا مش كده.. جمال العدل يكشف سر الصورة الذهنية عن منتجي السينما

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:39 ص
الدكتور جمال العدل،
الدكتور جمال العدل، المنتج السينمائي
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور جمال العدل، المنتج السينمائي، إن هناك صورة ذهنية عن المنتج السينمائي في مصر وهو أنه شخص فاسد ويحبب النساء وله طبيعة ملابس خاصة، ورد معقبًا: "ده كله غلط، واكيد احنا مش كده".

وتابع العدل، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن هناك الكثير من الممثلين يدخلون المجال دون معرفة مسبقة به ولم يستمرون فيه كثيرًا، باعتبار التجربة او كسب الكثير من الأموال من لا شيء وهم من الذين يثبتون تلك الصورة.

وأكد على ان الان تلك الصورة الذهنية لا تصدق بسرعة وان وعي الناس ويقافتهم ساعد على تغييرها بشكل كبير، فأصبح هناك تواصل واطلاع عالمي على عالم السينما والدراما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التطبيقات المدفوعة.

واشار الى ان اصبح على صناعة السينما والدراما ضرورة انتاج وإخراج أعمال محترمة ذو فكر تحترم عقلية المشاهد لانه اذا لم يفعل ذلك سيخسر الكثيرين وسيتوجه الشباب الى مشاهدة الأعمال الأجنبية التي أصبحت متاحة بسهولة ووفرة.

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