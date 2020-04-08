مخاطرة كبيرة.. كبار السن يفرون من قرية بنى عفان إلى القرى الأخرى في بني سويف بسبب كورونا

فرضت قوات الأمن ببني سويف كردونا أمنيا حول قرية بني عفان، عقب ظهور حالات ايجابية عقب ظهور حالات إيجابية بعدد من المواطنين، كما تم فرض عزل صحي على عدد من المنازل، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.





وفرضت مديرية أمن بني سويف كردونا أمنياً علي مداخل ومخارج القرية، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا ، وتواجدت قوات الشرطة بكثافة داخل القرية في بداية الأمر علي عدد من المنازل، منعًا لانتشار وتجمع المواطنين داخل القرية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.





وعلم "صدي البلد" من مصدر رفض ذكر اسمه بالقرية أن بداية العدوي بالقرية ظهرت عند عودة بعض الشباب العاملين في مجال السياحة بالغردقة وبدأت بمنزل ثم امتدت إلي 6 منازل، مشيرا إلي أن بعضا من كبار السن بالقرية وليس كلهم خافوا علي أنفسهم وقرروا ترك البلدة ونزحوا الى قرى مجاورة.