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رياضة

ميدو يكشف عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:07 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للمقاصة، أن اللجنة الخماسية تدير الأمور حاليا بشكل جيد رغم بعض الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد": "اللجنة الخماسية ادائها جيد رغم الأخطاء ويحسب لهم أنهم حاربوا على أمور جيدة ومن حظهم السيئ توقف الموسم لسبب خارج عن إرادة الجميع".

وأضاف:" لابد أن يكون عمل اتحاد الكرة لا يقتصر على تسيير الأعمال، ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة ولا افكر في العمل الإداري حاليا".

وعن رأيه في الفريق الأحق بالدوري هذا الموسم حال إلغاء الموسم أكد مدرب الزمالك السابق، أنه في حالة الإلغاء يصبح الموسم كأنه لم يكن، لافتا أنها لن تكون المرة الأولى التي يحدث هذا.

وتابع: "لو الغي الدوري كان الموسم لم يكن، كما حدث في المواسم السابقة دون النظر إلى الفريق المتصدر".

وأتم ميدو تصريحاته:" الموضوع سيكون صعباً لو ألغي الدوري وسيكون قاسياً للغاية على جماهير ليفربول كون الفريق كان قريبا من تحقيق اللقب".
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