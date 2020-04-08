تصل إلى مليون جنيه.. وزيرة الصناعة: قروض سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا.. فيديو

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك امكانية لإتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه، وذلك بهدف الحفاظ على فرص استمرار فرص العمل وعدم الإضرار بالمصريين.

أوضحت نيفين جامع أن أى شخص لديه مشروعه الخاص وتضرر عليه أن يتقدم لنا وسوف نعمل على مساعدته، وتابعت:"حرصنا شديد على عدم الإضرار بفرص العمل".

وأضافت نيفين جامع خلال اتصال هاتفى في برنامج "التاسعة"، أن أى شخص لديه مشروع صغير وليس عميل للجهاز تضرر بسبب ما تشهده مصر الآن يتقدم للوزارة وسنعمل على حل مشكلته، وتابعت:" نحن فى تحدى ولكن الحمد الله قادرين على مواجهة التحديات".



وأكدت وزير التجارة، أنه منذ بداية الأزمة وتعمل الوزارة على تخفيف الأعباء عن اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، واتخذنا إجراءات كثيرة فى ذلك الاتجاه.

مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن تستمر عجلة الإنتاج ولا تتوقف ولكن فى ذات الوقت يتم الحفاظ على صحة المواطن من خلال أتباع الإجراءات الوقائية.