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محافظات

يا رب زيل الغمة.. كيف استقبل أهالي قرية بني عفان ظهور حالات كورونا بين المواطنين؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:23 ص
أهالي بن عفان في
أهالي بن عفان في بني سويف يطالبون بمسح شامل
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محمد عبد الحليم
سادت حالة من الفزع والهلع بين أهالي قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف عقب ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا داخل القرية، وفرض العزل الصحي على أبناء القرية، ونصبت قوات الأمن كردونا أمنيا حول القرية لمنع دخول وخروج الأهالي.

كانت البداية عند إعلان ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين أهالي قرية عفان، فسرعان ما تحركت قوات أمن تابعة لمديرية أمن بني سويف، وفرضت كردونا أمنيا على مداخل ومخارج  القرية، وتواجدت قوات الشرطة بكثافة داخل القرية  في بداية الأمر على عدد من المنازل،  منعًا لانتشار وتجمع المواطنين داخل القرية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس القاتل

وتواصل صدي البلد مع الشيخ عادل حيدر، إمام مسجد بأوقاف بني سويف، وأحد أبناء القرية لمعرفة ما يحدث داخل ني عفان بعد ظهور فيروس كورونا بها.

وقال "حيدر": "كان هناك بعض الظواهر السلبية واستهتار من بعض من شباب القرية وليس الجميع  في بداية الأمر، معتقدين أن الموضوع سهل كأي حدث سابق وبعيدا عن عدوي القرية.

وأضاف: "عند بداية ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا من القرية، بدأ الهلع والفزع يسيطران علي الجميع والكل أخذ حذره والتزم المنزل.

وطالب "حيدر" من مديرية الصحة ببني سويف بضرورة أخذ عينات من المخالطين وعزل طبي وصحي للأسر، مختتما حديثه بالدعاء لله رب العالمين بأن يزيل الغمة ويفرج الكرب عن مصر خاصة وجميع دول العالم عامة.
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