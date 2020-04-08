إليزابيث شاكر تكشف خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لاطلاع عدد كبير من التكليفات والتوجيهات من اجل دعم فئات الشعب والحفاظ علي صحة المواطن في كل مكان تحت قبة الجمهورية.





وأكدت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قارئ جيدًا المشهد فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فجميع قرارات الرئيس السيسى استباقية وتدل دلالة واضحة أنه راجل مخابرات من التراز الأول الرفيع، لافتة إلى أن الخطة التي كل يوم يبرز ملامحها للشعب تؤكد هذا الامر وبشده.





واشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الي أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عن لا نريد ان نصل لمرحلة الحظر الكامل لانه سيهوي بالاقتصاد إلى الصفر ولابد ان نسير الامور لضمان استمرار الحياة يؤكد أنه على دراية بجميع الأمور ولديه خطة قوية لمواجهة كورونا بدون أي خسائر.





وأشادت إليزابيث شاكر أيضا، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام المدن الجامعية للعزل إذا اقتضي الأمر لذلك موضحة أنها ستستوعب عدد كبير من المصابين وهو اقتراح قوي ونتمني اننا لا نستخدمه ولكن يجب ان يوضح في الحسبان.



