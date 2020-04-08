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برلمان

إليزابيث شاكر تكشف خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:59 ص
إليزابيث شاكر عضو
إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لاطلاع عدد كبير من التكليفات والتوجيهات من اجل دعم فئات الشعب والحفاظ علي صحة المواطن في كل مكان تحت قبة الجمهورية.

وأكدت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قارئ جيدًا المشهد فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فجميع قرارات الرئيس السيسى استباقية وتدل دلالة واضحة أنه راجل مخابرات من التراز الأول الرفيع، لافتة إلى أن الخطة التي كل يوم يبرز ملامحها للشعب تؤكد هذا الامر وبشده.

واشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الي أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عن لا نريد ان نصل لمرحلة الحظر الكامل لانه سيهوي بالاقتصاد إلى الصفر ولابد ان نسير الامور لضمان استمرار الحياة يؤكد أنه على دراية بجميع الأمور ولديه خطة قوية لمواجهة كورونا بدون أي خسائر.

وأشادت إليزابيث شاكر أيضا، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام المدن الجامعية للعزل إذا اقتضي الأمر لذلك موضحة أنها ستستوعب عدد كبير من المصابين وهو اقتراح قوي ونتمني اننا لا نستخدمه ولكن يجب ان يوضح في الحسبان.

وننشر أبرز رسائل الرئيس لـ"المصريين" :
نتضامن مع الدول الشقيقة بتقديم العون في ظل محنة انتشار فيروس كورونا
أتمنى الشفاء العاجل إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا
مستعدون لكل السيناريوهات 
6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بطاقة 1200 سرير
قرارات اقتصادية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد
حصر المصانع التى طلبت العمل بنظام الورديات
منحة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا
منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر
لن نترك إنسانا يحتاج لمساعدة..ونعمل على توفير مختلف السلع
توسعوا في توزيع الكمامات على المواطنين حتى ولو بالمجان
مدى حرصكم سينعكس على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها
اطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة بسبب أزمة كورونا
مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة
أوعوا تقفلوا .. جهزوا نفسكم وأنا معاكم والدنيا هتبقى أحسن
لا مساس برواتب العاملين بالدولة بسبب فيروس كورونا
أعداء الوطن يستهدفون النيل من معنويات المصريين والتشكيك في الدولة
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