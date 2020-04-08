ميدو: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل مميز.. ولا بد من وضع سقف رواتب للاعبين والمدربين.. فيديو

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن المشهد الحالي أثبت للجميع أن مصر دولة قوية وعظيمة، وأنها أدارت أزمة كورونا بشكل مميز.





وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن الحظر أتاح للجميع قضاء وقت أطول مع أسرهم وعائلاتهم، وعلى الجميع أن يستغل فترة تواجده بالمنزل، بالشكل الأمثل.





كما انتقد ميدو، وجود فوارق ضخمة في الرواتب ما بين لاعبي ومدربي كرة القدم والعاملين في القطاع الصحي، مشددا إن الموضوع ليس له علاقة بالأرزاق بل بالعدل، ويجب أن نستغل الظروف التى نمر بها حاليا لتعديل وتصحيح الكثير من الأمور.





وأشار ميدو، إن لاعبي الكرة لديهم موهبة ويستحقوا بها الحصول على الكثير من الأموال، أسوة بما يحدث فى أوروبا، ولكن الفروق بين اللاعبين يجب أن تكون متقاربة ونضع سقفا للرواتب.





واقترح ميدو إن عقود اللاعبين والمدربين، لايتم اعتمادها إلا بسقف معين، يزيد كل ٣ سنوات ، وهو ١٥٪، خاصة إن الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين، بسبب الدوري الضعيف الذى لايفرز سنويا سوي لاعب أو اثنين.





وناشد ميدو، قادة الفرق المصرية، بالإتفاق حول صيغة الرواتب والمستحقات، والخصومات التى ستطول هذه الرواتب، من أجل مجابهة فيروس كورونا ومساعدة الندية والمتضررين، بحيث لاتصبح هذه المبادرة فردية، من ناد دون آخر.





وأكد ميدو، إن الظروف الحالية، أكدت على أهمية القطاع الصحي والتعليمي، ويجب أن يتم الإهتمام بهما فى الفترة المقبلة.



