وزيرة الصناعة والتجارة تكشف تفاصيل قروض بمليون جنيه أتاحتها للمشروعات الصغيرة.. فيديو

قالت الدكتور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدث لهم شيء من التأثر نتيجة تداعيات فيروس كورونا ومواعيد الحظر ومواعيد الغلق كما أن أصحاب المشروعات الصغيرة لهم نوع من الريادة.





وأضافت "جامع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن جهاز تنمية المشروعات من اهتماماته أن تسير عجلة الانتاج دون توقف كما أن الرئيس السيسي أكد علي الحفاظ علي العمالة والا يتم تسريحها وأكد على توفير القدر المعقول من الدخل إليهم.





وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة ، أن الوزارة أتاحت قروضا أو برنامج تمويل قرض استثنائي لقطاعات معينة ، ومنها القطاع الصناعي ؛ حتى يقوم صاحب المشروع بسد الالتزامات التي يتوجب عليه سدادها للحفاظ على العمالة ، وبناء على ذلك ، تشرف الوزارة على جهة إنفاق القرض.





وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن هذا القرض يشترط أن يكون عدد العمالة في هذا المشروع لا يقل عن 5 عمال ، كما ان الحد الأقصى للقرض، مليون جنيه للمشروعات الصناعية و 500 الف للمشروعات الخدمية .



