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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020‎

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:00 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات، خلال بداية تعاملات اليوم،الأربعاء، 8-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب   عيار 21 نحو 170.62.درهم بعد أن كان يسجل  171,33 درهم .

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في الإمارات:

 

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (194.99درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53.09 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (178.74 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.66دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (170.62درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 46.45 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (146.24درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.82 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (113.74درهم إماراتي ) أي ما يعادل (30.97دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (97.49درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.54 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,064 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,651دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,365  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (371.62دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (194,985  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53,087 دولار أمريكي)

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