انخفاض أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-7-2020‎

انخفضت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 8-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 174.65 ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 175,42 ريال سعودي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية، اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (199.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (53.09دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (182.97ريال سعودي) أي ما يعادل (48,66دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (174.65ريال سعودي) أي ما يعادل (46.45دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (149.70 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,82دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (116.43 ريال سعودي) أي ما يعادل (30.97دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (99.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.54 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,208 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,651 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,397 ريال سعودي) أي ما يعادل (371.62دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (199,599 ريال سعودي) أي ما يعادل (53,087 دولار أمريكي).