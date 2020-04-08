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رياضة

كريم حافظ :علي معلول أفضل لاعب في الأهلي و سأنهي مسيرتي فى الدوري الإسباني .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:17 ص
كريم حافظ
كريم حافظ
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محمد رشاد
كشف كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي عن هدفه الذي يكمن في إنهاء مسيرته مع كرة القدم باللعب في بطولة الدوري الإسباني.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال كريم حافظ :"لا أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، خلال السنوات المقبلة أسعى للاستمرار في أوروبا".

وأضاف حافظ :"أي لاعب يتمنى اللعب لأكبر أندية إفريقيا الموجودة في مصر، لكنني أستهدف إنهاء مسيرتي في بطولة الدوري الإسباني".

وتابع لاعب مالاتيا سبور عن اللعب للأهلي :"علي معلول حاليًا من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، والأمر لا يتعلق باشتراط اللعب أساسيًا، لكنني وضعت هدفًا لنفسي بمواصلة الاحتراف الأوروبي".

وأنهى حافظ :"حاليًا أتدرب في المنزل لدي أدواتي الرياضية وقام النادي بوضع برنامج خاص من أجل التدريب المنزلي، لكن الوضع في تركيا يزداد سوءً وأعداد الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 25 ألف حالة"
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