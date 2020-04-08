كريم حافظ :علي معلول أفضل لاعب في الأهلي و سأنهي مسيرتي فى الدوري الإسباني .. فيديو

كشف كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي عن هدفه الذي يكمن في إنهاء مسيرته مع كرة القدم باللعب في بطولة الدوري الإسباني.





وفي تصريحات لقناة "النهار" قال كريم حافظ :"لا أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، خلال السنوات المقبلة أسعى للاستمرار في أوروبا".





وأضاف حافظ :"أي لاعب يتمنى اللعب لأكبر أندية إفريقيا الموجودة في مصر، لكنني أستهدف إنهاء مسيرتي في بطولة الدوري الإسباني".





وتابع لاعب مالاتيا سبور عن اللعب للأهلي :"علي معلول حاليًا من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، والأمر لا يتعلق باشتراط اللعب أساسيًا، لكنني وضعت هدفًا لنفسي بمواصلة الاحتراف الأوروبي".



