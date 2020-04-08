السيسي يكلف الهيئة الهندسية بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل.. ويرسل هدايا للشعب.. برلمانيون: خطة الرئيس تؤكد أنه رجل المواقف الصعبة.. وتساهم في مساندة المواطنين وعدم زيادة نسبة البطالة

خطة النواب: تكليفات الرئيس ترجمت معنى الرجل المناسب في الوقت المناسب

إليزابيث شاكر تكشف خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

بعد توجيهات السيسي.. الجوهري يطالب بتأجيل تحصيل مبالغ تأمينات العاملين بالشركات









عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها، أمس، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجدة، والتى تم استعراضها بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى شملت توضيحًا لدور العناصر والمعدات والأطقم المتخصصة التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بمكافحة انتشار هذا الفيروس بالتعاون مع القطاع المدنى بالدولة.

وجدد الإشادة فى هذا الصدد، بالإمكانات التي تمتلكها القوات المسلحة، باعتبارها درع مصر وحصنها الآمن، فى مواجهة أى أخطار من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطنين المصريين.





من جهتها، أشادت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره عددا كبيرا من التكليفات والتوجيهات من أجل دعم فئات الشعب والحفاظ على صحة المواطن في كل مكان تحت قبة الجمهورية.





وأكدت "شاكر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قارئ جيد للمشهد فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فجميع قرارات الرئيس؛ استباقية، لافتة إلى أن الخطة التي كل يوم يبرز ملامحها للشعب تؤكد هذا الأمر وبشدة.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الي أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عن أننا لا نريد أن نصل لمرحلة الحظر الكامل لأنه سيهوى بالاقتصاد إلى الصفر، ولا بد أن نسيِّر الامور؛ لضمان استمرار الحياة، يؤكد أنه على دراية بجميع الامور، ولديه خطة قوية لمواجهة كورونا بدون أي خسائر.





وأشادت إليزابيث شاكر أيضا، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام المدن الجامعية للعزل إذا اقتضى الأمر ذلك، موضحة أنها ستستوعب عددا كبيرا من المصابين وهو اقتراح قوي، ونتمنى أننا لا نستخدمه ولكن يجب أن يوضع في الحسبان.





كما أشادت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس لدعم فئات الشعب الأخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة أن تكليفات الرئيس يترجم معني الرجل المناسب فى الوقت المناسب.





وأكدت "الكسان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس أطلق العديد من التوجيهات والتكليفات من أجل استقرار العملية الاقتصادية ، وعدم وقف أي شركة أو مصنع أو غيرها ، في ظل وجود فيروس كورونا المستجد الذي يؤثر سلبًا على الجوانب الاقتصادية من حركة العمل وغيرها.





وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك الكثير من الالتزامات كلف به الرئيس الحكومة مراعاتها الفترة المقبلة وأبرزها تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، فضلا عن تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر إضافة إلى عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.





وأكدت أن هناك تكليفات سيتم تعديل قانوني بها وإضافتها ويتم الموافقة عليها من جانب مجلس النواب وإقرارها فهي تحتاج إلى تعديل تشريعي.





فى السياق ذاته، أشاد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس لدعم فئات الشعب الاخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدًا أنها تستهدف التخفيف على أصحاب العمال نظرًا للضغوط التي نتجت عن توقف عدد كبير من الشركات بسبب فيروس كورونا.





وقال "الجوهرى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدولة تقدم حزمة من الإجراءات للتخفيف على كاهل المواطن، والتي كان أبرزها تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتقديم منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وغيرها.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن قرارات الحكومة تستهدف مساندة الشركات والمصانع لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذه الشرائح إذا لم تقم الحكومة بمساندتها ودعمها؛ ستغلق أماكنها وينتج عنها زيادة فى أعداد البطالة فى المجتمع.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بتأجيل تحصيل مبالغ التأمينات على العاملين الشهرية لمدة 3 أشهر على المصانع والشركات وغيرها لتخفيف الأعباء على كاهلها ولمساندتها فى أزمة فيروس كورونا المستجد.



