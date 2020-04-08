البرلمان بجانب المواطن دائمًا.. 20 مليون جنيه دعمًا من نواب الشعب لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا بعد دعوة عبد العال.. والمجلس يجدد تقديره لجهود القيادة السياسية

عبد العال يدعو النواب برسالة.. والأعضاء يتسابقون التلبية

رسالة إيجابية من نواب الشعب دعما للمواطن وجهود الدولة

تقدير جهود توازن حفاظ الصحة واستمرار عجلة الأنتاج

دعم ومساندة لجهود الأجهزة المحلية والأمنية..ومواصلة للتوعية

آمين البرلمان يؤكد تسابق النواب فى تلبية الدعوة





قرّر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ 20 مليون جنيه تبرعًا من مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.





دعوة رئيس المجلس





جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء، بناءً علي الدعوة التى وجهها د. علي عبد العال، لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





الدعم والمساندة والاستجابة الواسعة





وتضمن البيان التأكيد علي الدعوة لاقت استجابة سريعة وفورية من النواب، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين.





نواب الشعب والتلاحم الوطني





كما تضمن بأن الدعوة تمثل الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين ، وكل ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.





تقدير القيادة السياسية





وعبر مجلس النواب في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.





الإدارة الحكيمة والرشيدة للحكومة





كما تضمن البيان بأن المجلس لا يفوت الإشادة بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي احسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.





التوعية المستمرة للمواطنين





لفت المجلس في بيانه إلي إيمانه بأن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو افضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.





استكمال الجهود النيابية





تأتي الاستجابة والمساندة من الأعضاء لهذه الدعوة التى تمت من رئيس المجلس؛ كجزء من الجهود التى بذلتها السلطة التشريعية علي مدار الأزمة منذ الأول من مارس الماضي، سواء علي مستوي البيت من الداخل، وما تم من إجراءات متعلقه بتعليق الجلسات، وأعمال تطهير وتوعية وتعقيم من الأمانة العامة،وتحركات ميدانية للنواب بمختلف المحافظات والدوائر وما تضمنته من جهود إلكترونية،وأيضا تحركات واسعة بتوصيات من اللجان النوعية بالمجلس المعنية بالرقابة والمتابعة عبر الآلية المرنة للتواصل التى أقرها رئيس المجلس.





من جهته، وصف الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، فى تصريحات سابقة، استجابة أعضاء مجلس النواب للدعوة التي وجهها إليهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بالتبرع بمكافأة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"، بـ"غير المسبوقة" من النواب.





وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أنني أستطيع القول بأن هناك تسابقا من النواب على هذا الأمر وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء.





رسالة الدعوة





يشار إلي أن الرسالة التى تضمنت دعوة رئيس المجلس تضمنت "السادة النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض."



كما دعا رئيس البرلمان النواب إلى التبرع بمكافأة العضوية 5 آلاف جنيه لمدة ثلاثة أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، وأنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





التبرع الإختياري



