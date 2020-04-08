عمر ربيع ياسين: الأهلي كلف أمير توفيق بتجديد عقد فايلر

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ببدء المفاوضات مع "ساشا" وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق؛ من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار: "يأتي ذلك في ظل ترحيب المدرب السويسري بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد ان قررت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح بقاء المدير الفني في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق تحت قيادته".



