AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي كلف أمير توفيق بتجديد عقد فايلر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:57 ص
فايلر
فايلر
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ببدء المفاوضات مع "ساشا" وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق؛ من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار: "يأتي ذلك في ظل ترحيب المدرب السويسري بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد ان قررت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح بقاء المدير الفني في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق تحت قيادته".

وأوضح أن: "عقد فايلر مع الأهلي موسمين بس السنة الثانية لن يتم تفعيلها في حالة خسارة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر ربيع ياسين: الأهلي يعدل عقد أيمن أشرف ويمدده موسما إضافيا

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

جلسة الخطيب مع فايلر..تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

الأهلي يرفض التجديد لـ حسام عاشور ويطالبه بالاعتزال

بعد إعلان رحيل عاشور وإكرامي.. من يرتدي شارة القيادة بالأهلي؟ صدى البلد يجيب

ترشيحاتنا

مدير مستشفى الأقصر العام يكشف حقيقة عزل 40 ممرضة و13 طبيباً بسبب كورونا.. فيديو

الصحة تطلق تطبيقاً جديداً للإبلاغ عن إصابات كورونا والمخالطين

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

3 بشريات نبوية في ليلة النصف من شعبان.. تعرف عليها

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان.. ودعاؤه.. أحمد عمر هاشم يوضح

وفاة المغني الأمريكي جون براين الحائز على جائزة جرامي بسبب مُضاعفات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور