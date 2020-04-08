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تعليم

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجغرافيا إلكترونياً من المنزل.. اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الاربعاء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة الجغرافيا ، وتستمر مدة هذا الامتحان لمدة ساعة ونصف.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.

وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وقد حددت وزارة التربية و التعليم مدد زمنية يمكن لطلاب كل مجموعة محافظات الدخول خلالها على منصة الامتحان لتخفيف الأحمال على الشبكة و تقليل المشاكل التقنية أثناء التعامل مع منصة الامتحان. 

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة
الغربية
سوهاج


قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد
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