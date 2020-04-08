طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجغرافيا إلكترونياً من المنزل.. اليوم

يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الاربعاء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة الجغرافيا ، وتستمر مدة هذا الامتحان لمدة ساعة ونصف.





وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.





وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وقد حددت وزارة التربية و التعليم مدد زمنية يمكن لطلاب كل مجموعة محافظات الدخول خلالها على منصة الامتحان لتخفيف الأحمال على الشبكة و تقليل المشاكل التقنية أثناء التعامل مع منصة الامتحان.





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:





- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر





- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:





الجيزة

الغربية

سوهاج









قنا

أسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء





- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:





الدقهلية

القليوبية

البحيرة

بنى سويف

الإسماعيلية

السويس

مطروح





- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:





الشرقية

الإسكندرية

المنيا

اسيوط

دمياط

بورسعيد