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نيفين جامع تكشف أهم شرط للحصول على قروض جهاز تنمية المشروعات.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:18 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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هاني حسين
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إننا نستهدف الحفاظ على فرص العمل، وأصحاب المشروعات الصغيرة من أكثر الفئات التي لا تستطيع الحفاظ على العمالة لديها  في ظل ازمة فيروس كورونا لأنه يغطي الأجور من عوائد التشغيل وفي حال حدوث أي مشاكل في نشاط العمل؛ لا يستطيعون تغطية مصروفات التشغيل وأجور العاملين.

وأضافت "نيفين جامع"، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  جهاز تنمية المشروعات طرح  مبادرة القروض لتغطية التداعيات لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على العمالة في المشروعات الصغيرة ".

وتابعت نيفين جامع:"الحد الأقصى لسداد القروض، عام واحد، وقيمة القرض للمشروعات الصناعية، يصل لمليون جنيه، وباقي المشروعات يصل لـ 500 ألف جنيه".

واكملت نيفين جامع:" يشترط للحصول على القرض ألا تقل العمالة في المشروع عن 5 عمال، ويقدم أصحاب المشروعات للحصول على القرض من أحد  فروع جهاز تنمية المشروعات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، وأهم مستند هو الحصول على كشف بعدد العمالة الفعلية للمشروع والأجور الشهرية".
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