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سيارات

سباق تسارع لـ كورفيت 2020 تنطلق من 0 إلى 200 كم خلال 3 ثواني.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى سباقات التسارع والاثارة فيديو للسيارة كورفيت 2020 الجديدة وهى تتسارع من 0 إلى 200 كم/س في 3.1 ثانية فقط.

تصوير الفيديو جاء خاصا لمجلة موتورسبورت العالمية المتخصصة فى السيارات ، حيث اكدت خلال الفيديو انه اذا كنت تعتقد ان كورفيت 2020 الجديدة ذات المحرك الوسطي من جنرال موتورز لا تصنع الضجيج الكافي، فإليك دليل على خطأ اعتقادك، حيث يوثق الفيديو بالأسفل اختبار تسارع السيارة من 0 إلى 200 كم/س .

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أما عن أداء السيارة فتستمد سيارة كورفيت قوتها من محرك LT2 V8 سعة 6.2 لتر، والذي يولد قوة 495 حصانًا وعزم دوران قدره 637 نيوتن.متر، ما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية فقط.

و إذا تركت سيارة كورفيت الجديدة تنطلق لتصل إلى سرعتها القصوى، فستصل حينها إلى سرعة 312 كم/س، على الرغم من أن السيارة في الفيديو وصلت إلى سرعة 215 كم/س فقط، وهو أداء مذهل بالنسبة لسيارة بسعر يبدأ من 59,995 دولار

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