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رياضة

نبيه يكشف مفاجأة عن جملة مسيئة من "كهربا" تجاه منتخب مصر.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:05 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
كشف اسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن موقف محزن عاصره مع المنتخب من محمود عبد المنعم كهربا. 

وقال نبيه خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن كهربا تسبب في أذى لنفسه بإيقافه لمدة 11 شهرا عن التواجد في منتخب مصر بسبب اعتراضه بشكل غير لائق. 

وأضاف نبيه، أن "كهربا" كرر اعتراضه على الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل غير لائق، وقال للجهاز بسبب تغييره "انتوا خلاص باي باي روحتوا"، وذلك خلال تواجده في المنتخب بكأس العالم. 

وأشار نبيه الى أن، طريقة كهربا حرمته من الانضام للفراعنة في هذه الفترة. 

وتابع: رمضان صبحي اعترض بطريقة غير لائقة ذات مرة تم إيقافه، وباسم مرسي ايضاََ بعد اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء تم الاستغناء عنه. 

جدير بالذكر أن، أسامة نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام ٢٠٠٩، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك. 
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